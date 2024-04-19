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الرياضة

عبدوش: “الكل مجند في اتحاد العاصمة بلوغ أهداف وطموحات الفريق”

بقلم كريم تيغرمت
عبدوش: “الكل مجند في اتحاد العاصمة بلوغ أهداف وطموحات الفريق”
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كشف مسير اتحاد العاصمة، رضا عبدوش، بأن أهداف، وطموحات فريقه لهذا الموسم كبيرة، مؤكدا تجند الجميع لبلوغها.

وصرح عبدوش، للاذاعة الوطنية: “نواصل تسيير موسمنا مباراة، بمباراة، وكلها تعتبر مباريات كأس بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “لدينا طموحات وأهداف كبيرة في الموسم الجاري، ونواصل العمل من أجل بلوغها مع نهاية الموسم”.

وتابع رضا عبدوش: “فريقنا كله مجند لتحقيق نتائج ايجابية في مختلف المنافسات، والمباريات، التي تنتظرنا، وتم دراسة كل الأمور بدقة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/LWPsF
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