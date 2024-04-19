عبدوش: “الكل مجند في اتحاد العاصمة بلوغ أهداف وطموحات الفريق”

كشف مسير اتحاد العاصمة، رضا عبدوش، بأن أهداف، وطموحات فريقه لهذا الموسم كبيرة، مؤكدا تجند الجميع لبلوغها.

وصرح عبدوش، للاذاعة الوطنية: “نواصل تسيير موسمنا مباراة، بمباراة، وكلها تعتبر مباريات كأس بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “لدينا طموحات وأهداف كبيرة في الموسم الجاري، ونواصل العمل من أجل بلوغها مع نهاية الموسم”.

وتابع رضا عبدوش: “فريقنا كله مجند لتحقيق نتائج ايجابية في مختلف المنافسات، والمباريات، التي تنتظرنا، وتم دراسة كل الأمور بدقة”.