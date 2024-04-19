عبدوش: “الكل مجند في اتحاد العاصمة بلوغ أهداف وطموحات الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مسير اتحاد العاصمة، رضا عبدوش، بأن أهداف، وطموحات فريقه لهذا الموسم كبيرة، مؤكدا تجند الجميع لبلوغها.
وصرح عبدوش، للاذاعة الوطنية: “نواصل تسيير موسمنا مباراة، بمباراة، وكلها تعتبر مباريات كأس بالنسبة لنا”.
كما أضاف: “لدينا طموحات وأهداف كبيرة في الموسم الجاري، ونواصل العمل من أجل بلوغها مع نهاية الموسم”.
وتابع رضا عبدوش: “فريقنا كله مجند لتحقيق نتائج ايجابية في مختلف المنافسات، والمباريات، التي تنتظرنا، وتم دراسة كل الأمور بدقة”.
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