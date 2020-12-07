عبد الباقي بن زيان: إتخاذ جملة من الإجراءات لإنجاح الدخول الجامعي المقرر في 15 ديسمبر الجاري

قرررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ جملة من الإجراءات لإنجاح الدخول الجامعي المقرر في 15 ديسمبر الجاري.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم اتباع نمط التعليم عن بعد الذي سيرافق النمط الحضوري.

وهذا من خلال تطبيق البرتوكول الصحي الخاص بالوقاية من جائحة كورونا يضيف الوزير.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة صرح الوزير الوقاية من كورونا “جعلت القطاع يتجند لإنجاح الموسم الجامعي 2020-2021 “.

وأشار الوزير إلى اتخاذ عدة تدابير منها انتهاج أسلوب التعليم عن بعد من خلال تخصيص منصات رقمية.

والتي تتضمن دروس ومحاضرات أعدها الأساتذة عبر مختلف المؤسسات الجامعية ووفق ما صرح به الوزير.

وقال عبد الباقي بن زيان أن أن الوزارة أنهت قرابة 90 بالمائة من هذه المنصات الخاصة بكل المؤسسات الجامعية.

وفي ذات السياق كشف الوزير إن مصالح قطاعه بصدد “تذليل الصعوبات المسجلة في تطبيق هذا النمط من التعليم, سيما ما تعلق بمبدأ التفاعلية بين الطالب والاستاذ”.

بالإضافة إلى حل” المسائل المتعلقة بتوسيع شبكة الإنترنت للرفع من حجم التدفق وذلك بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر”.