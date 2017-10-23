كشف المحلل الأمني، العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، أنّ تجارة المخدرات يُديرها جهاز المخابرات المغربي عن طريق عصابات.

ويقوم هذا الجهاز عن طريق عصاباته بإنتاج وتهريب الحشيش عبر الصحراء، مرورا بالجزائر والوصول إلى ليبيا ثم تحويلها إلى إيطاليا.

وأضاف العربي شريف، أن نظام المخزن يعمل على ثلاث محاور لتهريب المخدرات إلى عدة دول منها الصحراء وأخرى عبر البحر.

وأشار ذات المحلل الأمني، إلى أن المغرب له علاقات قوية مع الكيان الصهيوني، ويدفع مبالغ كبيرة من عائدات المخدرات للموساد لقاء المعلومات الاستخباراتية.

وأوضح العربي شريف، أن ما جاء في تقرير كتابة الدولة الأمريكية بخصوص 23 من المائة من دخل عائدات المغرب من المخدارات.

فإن نسبة مهمة منها توجه للجماعات الإرهابية، فالإرهاب معروف بأنه يتغذى من تجارة المخدرات بالدرجة الأولى ومن تجارة السلاح.

المغرب يريد دائما إفشال كلا مبادرة تقوم بها الجزائر وهذا لا علاقة له مع مساهل.

وهي تريد أن تكون لها دائما حصة الأسد في لعب الدور الأول في القارة الإفريقية، وهي لا تملك أي إمكانيات ولا مكانة مثل ما تملكه الجزائر.

وفي ذات السياق أكد ذات المتحدث، أن المخزن يكن عداءً كبيرا للجزائر منذ الاستعمار وهناك حقائق تاريخية شاهدة على ذلك.

ونظام المملكة الغربية هو عدو تاريخي ولم تكن لنا أبدا علاقات طيبة معهم رغم مسعى الجزائر لذلك.

أعتبر العربي شريف، أن مقاطعة المغرب اليوم لأشغال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا المقام بالجزائر العاصمة.

بأن الأمر ليس جديدا على المغاربة، فهي ممول غير مباشر للإرهاب في المنطقة من خلال تجارة المخدرات

وتحججها بتصريحات وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل واهية، كونها جاءت تحصيل حاصل لما جاء في تقارير دولية.