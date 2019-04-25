عبد الخالق صيود يعد منكوبي انهيار القصبة بالتكفل بهم قريبا

قدم الوالي الجديد للعاصمة عبد الخالق صيود التعازي لأهالي ضحايا الإنهيار بالقصبة السفلى.

وخلال استلامه لمهامه اليوم بمقر الولاية، طمئن صيود أهاليهم بأن الولاية تنتكفل بهم في القريب العاجل.

وقال صيود أن منصب والي العاصمة مسؤولية كبيرة نتمنا أن نكون لها و سنسعى جاهدين لنكون كفئ هذا المنصب وإكمال البرامج ابمسطرة و نحن دائما في خدة المواطن، و كلنا آذان صاغية.

واردف: “لا أستطيع فعل شيء دون سكان العاصمة نحن لها يدا بيد لتكون ثمرة العمل كفريق.

ودعا والي العاصمة جميع المنتخبين إلى العمل سويا كل في موقع عمله من أجل خدمة ساكن الولاية.

والبقاء في حالة استماع كامل للكل و أدعو كل المجتمع المدني إلى مرافقتنا و عدم التردد في نقل صوت المواطن لنا.

وقال ان الإعلام هو همزة وصل والمرآة العاكسة للمواطنين أدعو كل المؤسسات الإعلامية للوقوف مع المواطن و نقل صوته لنا.

وشكر عبد الخالق صيودة جهود الوالي السابق عبد القادر زوخ:”لاننسى الجهود المبذولة من طرف عبد القادر زوخ الذي أرجع للعاصمة بريقها رجل أفنى ثلث عمره لخدمة الجزائر”.