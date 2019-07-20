عبد العزيز بالعيد يهنئ الجزائريين بتتويج “الخضر”

هنأ رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد الجزائريين بتتويج رفقاء محرز بكأس افريقيا.

ونشر الحزب على صفحته الرسمية في فايسبوك:”إثر تتويج المنتخب الوطني لكرة القادم بكأس الأمم الأفريقيا لدورة 2019، يتقدم الدكتور عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل أصالة عن نفسه ونيابة عن كل مناضلات و مناضلي الحزب.

بالتهائي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وطاقمه لفني والإداري، مشيدا بعزمهم وتفانيهم المشهود طيلة الدورة ومُحيِّيا إصرارهم على تمثيل بلدنا الحبيب أحسن تمثيل في هذا العرس الكروي القاري.

كما يتقدم الرئيس بأسمى عبارات التهاني إلى الشعب الجزائري ، الذي كان في الموعد وأكّد فخره وإعتزازه بوطنه، مقدما أرقى صور الوفاء والإخلاص للقيم والمبادئ الوطنية المترسخة فيه.