عبد اللاوي يستذكر ذكريات داربي الإتحاد والمولودية !!

إستذكر اللاعب الدولي الجزائري لفريق “سيون” السويسري “أيوب عبد اللاوي” ذكريات الداربي العاصمي بين المولودية والإتحاد.

وذلك عشية داربي الدوري السويسري الممتاز المقرر غدا الجمعة بين “سيون” و”سيرفيت جنيف” في الجولة الأولى.

وقال “عبد اللاوي”:رسالة اأنصار سيون في الحصة التدريبية لصبيحة اليوم كانت جميلة جدا وإيجابية”.

“هذا يُذكرني نوعا ما بالداربيات التي لعبتها رفقة فريقي السابق إتحاد العاصمة وللتذكير فإنني لم أنهزم طيلة مشواري في داربي وأتمنى أن يتواصل ذلك”.

وسيعود “عبد اللاوي” للمنافسة الرسمية بمناسبة هذا الداربي بعد العملية الجراحية التي خضع لها على مستوى القلب.