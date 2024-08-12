عبد اللاوي يستانف تدريباته مع المولودية

استانف لاعب مولودية الجزائري، أيوب عبد اللاوي، اليوم الإثنين، تدريباته، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشفت الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر، عن استئناف تدريباته على انفراد، بعد تلقيه الضوء الأخضر من طبيب الفريق.

كما أوضح ذات المصدر، بأنه من المتوقع أن يستأنف قائد المولودية، التدريبات الجماعية مع بقية زملائه في الحصص التدريبية المقبلة.

يذكر أن أيوب عبد اللاوي، كان قد تعرض لاصابة على مستوى الساق اليسرى، في المباراة التحضيرية الأخيرة التي خضاها الفريق خلال تربصهم في فرنسا أمام نادي شاتورو.