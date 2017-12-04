بالفيديو..بقة: “رئيس الإتحاد غاب عن النشيد الوطني لبلاده.. ولم يهنئني عن التتويج”

فتح البطل الأولمبي عبد اللطيف بقة النار على رئيس الإتحاد الجزائري لذوي الإحتياجات الخاصة بسبب سوء التسيير الذي شهدته الألعاب العالمية بلندن.

وأحرز الأخوان بقة اللقب العالمي والميدالية الفضية لسباق 1500 م جويلية الماضي في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال بقة في تصريح للنهار:

“أتحدى رئيس الإتحادية بأن نجلس في نفس الطاولة على تلفزيون النهاء لكشف الحقائق”

وأضاف: “لقد جاء إلى لندن ولم يجتمع حتى مع الرياضيين ولا حتى المدربين !”

“كل الجالية الجزائرية كانت في الملعب بلندن أين تحصلنا على المرتبة الأولى والثانية إلا رئيس الإتحادية الذي كان غائبا”

وإختتم بقة تصريحاته قائلا:”رئيس إتحادية يغيب عن نشيد الوطني ولم يقم حتى بتهنئتي عقب التتويج ”