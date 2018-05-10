عبيد :”أردنا إثبات أنفسنا وهذا ماقاله لنا ماجر”

الرياضة
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عبيد :”أردنا إثبات أنفسنا وهذا ماقاله لنا ماجر”
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى الدولي الجزائري، محمد لمين عبيد، حسرته للهزيمة التي تعرض لها المنتخب المحلي على يد شقيقه السعودية بثنائية دون رد.

وتحدث لتلفزيون “النهار” قائلا :”المواجهة أمام السعودية كانت مصيرية بالنسبة لنا، من أجل إثبات أنفسنا وقدرتنا على اللعب مع المنتخب”.

وواصل :”لقد دخلنا المُباراة بشكل جيد، ولكن المُنافس تمكن من مُخادعتنا في المرحلة الأولى، وهو الأمر الذي أثر على معنوياتنا”.

وبخصوص ماقاله، رابح ماجر لعناصر “الخضر” :”لقد طلب منا تحضير أنفسنا من أجل التحديات القادمة، والعمل على تطوير مُستوانا مُستقبلا”.

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