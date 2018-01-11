عبيد: “قدمنا صورة مشرفة عن اللاعب المحلي”

اعتبر الدولي الجزائري محمد الأمين عبيد، أن ما قدمه رفقة زملائه في مباراة روندا، منح صورة جيدة عن اللاعب المحلي.

وصرح لاعب شباب قسنطينة، محمد الأمين عبيد لتلفزيون “النهار”: “قدمنا مباراة جيدة على العموم، وهذا يشرف اللاعبين المحليين”.

وتابع هداف البطولة الوطنية: “قدمنا صورة جيدة عن اللاعب المحلي، وأتمنى مواصلة هذا العمل رفقة الطاقم الفني لتقديم المزيد للمنتخب”.

وساهم محمد الأمين عبيد، في الفوز المحقق أمام روندا، من خلال امضائه على الهدف في د22، عن طريق رأسية محكمة.