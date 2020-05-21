ثنائي الخضر يزيل ضغط كورونا بطريقته الخاصة !!

الرياضة
  • -
  • 0
ثنائي الخضر يزيل ضغط كورونا بطريقته الخاصة !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

خاض ثنائي المنتخب الوطني الجزائري “مهدي عبيد” و”مهدي تاهرات” مباراة مصغرة بأحد الملاعب الجوارية بفرنسا لتكسير روتين الحجر الصحي.

متوسط ميدان فريق “نانت” الفرنسي ظهر بقميص ميلان الإيطالي الذي على مايبدو أنه هدية من مواطنه “إسماعيل بن ناصر”.

هذا فيما ارتدى المدافع المحوري لفريق “آبها” السعودي قميص “إنتر ميلان” لتكون المباراة بين نجمي الخضر عبارة عن نسخة مصغرة لداربي ميلانو.

عبيد نشر صورة تجمعه بتاهرات قبل المباراة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” وأرفقها بعلم الجزائر ونجمتين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823768

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com