عثمان النجار: “لاعبينا بذلو مجهود كبير في فوزنا أمام مولودية وهران”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، الفضل الكبير للاعبي فريقه في فوزهم المحقق على مولودية وهران.
وصرح عثمان النجار، في ندوته الصحفية التي أعقبت مواجهة الحمراوة: “المباراة كانت صعبة، لكن لاعبينا نجحوا في جعلها سهلة”.
كما أضاف: “لاعبينا لم يسمحوا للفريق المنافس بتطبيق طريقة لعبه في الميدان، وهذا الأمر ليس بالسهل، وأحيي لاعبينا على ذلك”.
وتابع عثمان النجار: “فريقنا خلق عدة فرص تهديفية في هذا المباراة، وهذا يعني بأن لاعبينا بذلو مجهود، وتعب كبير”.
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