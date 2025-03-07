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الرياضة

عثمان النجار: “لاعبينا بذلو مجهود كبير في فوزنا أمام مولودية وهران”

بقلم كريم تيغرمت
عثمان النجار: “لاعبينا بذلو مجهود كبير في فوزنا أمام مولودية وهران”
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أرجع مساعد مدرب مولودية الجزائر، عثمان النجار، الفضل الكبير للاعبي فريقه في فوزهم المحقق على مولودية وهران.

وصرح عثمان النجار، في ندوته الصحفية التي أعقبت مواجهة الحمراوة: “المباراة كانت صعبة، لكن لاعبينا نجحوا في جعلها سهلة”.

كما أضاف: “لاعبينا لم يسمحوا للفريق المنافس بتطبيق طريقة لعبه في الميدان، وهذا الأمر ليس بالسهل، وأحيي لاعبينا على ذلك”.

وتابع عثمان النجار: “فريقنا خلق عدة فرص تهديفية في هذا المباراة، وهذا يعني بأن لاعبينا بذلو مجهود، وتعب كبير”.

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