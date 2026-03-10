عجال يترأس اجتماعًا لدراسة ملفات سونلغاز وسلطة ضبط الكهرباء والغاز

ترأس الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء، أشغال اجتماع جمعه بعدد من الإطارات الرئيسية في دائرته الوزارية.

وحسب بيان للوزارة، تناول جدول أعمال الاجتماع دراسة وفحص عدد من الملفات المتعلّقة بنشاط القطاع، لا سيّما نشاط سونلغاز وسلطة ضبط الكهرباء والغاز (CREG).

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال اللّقاء، الذي عقِدَ على مستوى الوزارة، استمع عجال للعروض التي تم تقديمها بالخصوص، ليقدم في المقابل توجيهاته وتعليماته بخصوص الملفات موضوع النقاش.