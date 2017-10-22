التمويل غير التقليدي يخفض عجز الخزينة إلى 55 مليار آفاق 2019

الوطني
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التمويل غير التقليدي يخفض عجز الخزينة إلى 55 مليار آفاق 2019
بقلم وافي مهاجري

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، عن توقعات بتراجع عجز الخزينة العمومية الى 55 مليار دينار في 2019.

وهذا بفضل اللجوء الى التمويل غير التقليدي ما يجنب الخزينة اللجوء الى أي تمويل ابتداءا من 2020.

وقال راوية إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا من 2.344 مليار دينار في 2016 الى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل الى 55 مليار دينار فقط في 2019.

وأضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء الى التمويل غير التقليدي

وتقدر احتياجات التمويل، حسب راوية، بـ 570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 و بـ 580  مليار دينار في 2019.

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