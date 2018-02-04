عجوز سورية تحاول تهريب 40 غرام من الذهب لكراء منزل

أوقفت شرطة مطار هواري بومدين مؤخرا لاجئة سورية في العقد السابع من العمر وهي بصدد تهريب 40 غرام من الذهب.

ومباشرة بعد مرورها على جهاز السكانير تم إكتشاف الكمية المذكورة مخبأة بين ملابسها، أين تم تحويلها الى مركز الأمن.

المتهمة وخلال مثولها اليوم الأحد امام محكمة الدار البيضاء بتهمة مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الاموال.

بكت بحرقة جراء الموقف الذي صادفها بالجزائر وهي بصدد الهروب من الموت جراء القصف الذي تعرض له بلدها.

مؤكدة أنها انها حملت معها كل المصوغات الذي كانت تحوزها حتى تبيعها وتستأجر منزل يأويها، خشية من لجوئها الى التسول.

من جهته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات. في حين قررت المحكمة النطق بالحكم الى الأسبوع المقبل.