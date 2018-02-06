بعد المحاولة السابعة لأداء اختبار الحصول على دبلوم إنهاء الدراسة بجامعة تيانجن حصلت الصينية سيوز مينسيو على شهادة المؤهل الجامعي.

وصرحت سيوز مينسيو أثناء مراسم تسلمها للشهادة انها تعتقد أن معنى الحياة يتلخص في البحث الدائم عن هدف ثم تحقيقه.

وتابعت الخريجة الجامعية الجديدة أن السبب في إنجازها وحصولها على مؤهل عال، يعود إلى توفر خاصية التعليم عن بعد.

وأعربت عن شكرها لأساتذتها في جامعة تيانجن، الذين دعموها وساعدوها أثناء دراستها.

حينما كانت تبلغ من العمر 77 عاما والتحقت بجامعة تيانجن في دورة “التجارة الإلكترونية” عام 2014.

ولم تكن وقتها الطالبة الأكثر اجتهادا ومثابرة فحسب، بل والأكثر نشاطا.

حيث تعودت الاستيقاظ عند الخامسة صباحا، وعقدت العزم على عدم مشاهدة جهاز التلفاز طوال فترة الدراسة.

وتتقن مينسيو خمس لغات: الصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية واللاتينية كما تجيد استخدام برامج الكومبيوتر “إكسل” و”فوتوشوب”.

أما في وقت الفراغ، فتمارس هواياتها كالتصوير الفوتوغرافي والتزلج على الجليد والسباحة.