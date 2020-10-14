عدل.. بيع محلات حي 5000 مسكن بالرغاية في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عن بيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة، لـ194 محلا، متواجدة في حي 5000 مسكن بالرغاية، بالعاصمة.

وبإمكان المواطنين الرّاغبين في اقتناء هذه المحلاّت، الاطلاع على مضمون الإعلان عن البيع بالمزايدة.

وهذا بالتقرب من المصلحة التجارية للمديرية الجهوية للوكالة الجزائر العاصمة شرق، بحي 416 مسكن- جسر قسنطينة –عين النعجة- الجزائر.

ويمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات، والقيام بسحب دفتر الشروط.

وتفيد الوكالة، أن آخر أجل لسحب دفتر الشروط حدّد بـ15يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور للإعلان في الصحافة الوطنية.

بينما حدّد آخر أجل لإيداع العروض في اليوم الخامس عشر على نفس الساعة، بالعنوان المذكور.

وتتم عملية فتح الأظرفة بجلسة علنية بمقر المديرية الجهوية للوكالة، في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 13.00.