عدل تصدر قرار هام !

أصدرت مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، اليوم الخميس، قرارا هاما في إطار تحسين وتسهيل الخدمة للمواطن والمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار خاصة.

وحسب بيان مؤسسة جاست ايمو، فإن الأخيرة قررت تمديد آجال فترة دفع فاتورة الإيجار الشهري لسكنات عدل. وأوضحت المؤسسة، أن هذا القرار يكون استثنائيا شهر أكتوبر الجاري، وهذا غلى غاية 28 من نفس الشهر.

ويأتي القرار حرصا من فرع عدل للتسيير العقاري، على تلبية طلبات قاطني الأحياء السكنية التابعة لها

الذين لم يتسن لهم تسديد مستحقاتهم الشهرية.

وكان فرع قد قررت شهر أوت الماضي، تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار الشهري، فيما يخص المكتتبين الذين يسددون فاتورة السكنات بصفة عادية من البنوك التي اعتادوا التسديد من خلالها.

كما أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، أمس عن استمرار عملية استقبال ملفات الراغبين في تسديد المبلغ المتبقي من ثمن السكن.

وفي بيان للمؤسسة، أشارت إلى أن المستفيدين الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2001 و 2002. وقاموا بتحيينها سنة 2013، الراغبين في التسديد المسبق للمبلغ المتبقي من 75% من الثمن الكلي للسكن. التوجه إلى مكاتب التسيير العقاري المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية التابعين لها وهذا لغرض مباشرة الاجراءات اللازمة.