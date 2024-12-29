عدم إلصاق قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي في هذه الحالة

تضمن قانون المالية لسنة 2025، الصادر اليوم في الجريدة الرسمية، تحديثات جديدة بخصوص قسيمة السيارات.

وبحسب ماجاء في القانون، فقد تم وضع تسهيلات للمواطنين عند إفتناء هذه القسيمة.

وبموجب قانون المالية 2025، فإنه يمكن اقتناء قسيمة السيارات عن بعد ويتم تحميلها وكذا الإيصال الخاص بها.

كما لا تنطبق إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي على القسيمة المقتناة عن بعد.

وبخصوص الأسعار، فقد حدد سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويقل عمرها عن 3 سنوات بـ 25 ألف دج.

أما سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويقل عمرها عن 6 سنوات، فقد حدد بـ 20 ألف دج.

وفي المقابل، حدد سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويتراوح عمرها بين 6 و10سنوات بـ 15 ألف دج.

فيما حدد سعر قسيمة السيارات التي يتجاوز عدد أحصنتها 10 ويزيد عمرها عن 10سنوات بـ 10 ألف دج.