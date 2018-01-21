عرامة:”حنا رانا مع الحق وسأتحدث مع قرباج وزطشي لمعرفة الحقيقة”

أكد “طارق عرامة” المناجير العام لفريق “شباب قسنطينة” أنه لم يفهم لحد الأن ما جرى بالضبط في إجتماع المكتب الفيدرالي.

وقال “عرامة” في إتصال هاتفي مع موقع “النهار أونلاين” عشية اليوم الأحد:”هذا وين راني خارج من المكتب ولم أفهم ما حدث لحد الأن”.

“سأتحدث مع محفوظ قرباج وخيرالدين زطشي في الساعات المُقبلة لمعرفة ما حدث بالضبط في إجتماع المكتب الفيدرالي اليوم”.

وأضاف:”قرباج سير البطولة بطريقة رائعة لحد الأن بعد مرور 17 جولة ولا أرى سبب مُقنع يجعل الفاف تسحب التفويض منه”.

“تحدثت مع حمّار منذ قليل ورانا مع الحق لا مع زطشي ولا مع قرباج”.

وفي رده حول الأحاديث التي تقول بأن قرار الفاف هدفه قلب موازين البطولة لصالح الفرق العاصمية قال عرامة:”هذا الشي ما نقبلوهش”.