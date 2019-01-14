عرامة: “لم أتوقع هذه الخرجة من أنصار السياسي”  

الرياضة
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عرامة: “لم أتوقع هذه الخرجة من أنصار السياسي”  
بقلم كريم.تيغرمت

عبر طارق عرامة، المدير العام لشباب قسنطينة، عن سعادته ودهشته في نفس الوقت، من التنقل الكبير الذي قام به أنصار الفريق لتونس، خلال مواجهة النادي الإفريقي.

وصرح عرامة، في هذا الخصوص لتلفزيون النهار، خلال حفل قرعة كأس الجمهورية: “أعرف أنصارنا، وكانو قد وعدوني قبل المبارة بالتنقل بقوة لتونس”.

وأضاف: “لم أكن أوقع أن يصل عددهم لـ6000 مناصر في تونس، واندهشت عندما رأيتهم يتجولون في مدينة سوسة”.

وتابع طارق عرامة: “الشيء الذي أسعدني أكثر، هو تمكن كل الأنصار من دخول الملعب وحظور المباراة، وكان ختامها مسك بتحقيق الفوز”.


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