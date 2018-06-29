عرامة: “نحن راضون عن ميركاتو الفريق وسنلعب الأدوار الأولى”

عبر طارق عرامة، المناجير العام لشباب قسنطينة، عن رضاه بعملية الإستقدامات، التي قام بها النادي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح طارق عرامة، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة للاعبين، نحن راضون عن الإستقدامات التي حققناها في الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأضاف: “الإستقدامات جرت بموافقة مدرب الفريق، وهذه السياسة هي التي سمحت لشباب قسنطينة بنيل لقب البطولة الموسم المنصرم”.

وتابع عرامة: “الأهم بالنسبة لنا في هذا الميركاتو، هو تمكننا من الحفاظ على 90% من لاعبيينا، الذين يعتبرون ركيزة أساسية في التشكيلة”.

وختم طارق عرامة: “من هنا فصاعدا، شباب قسنطينة سيلعب فقط من أجل الألقاب والمراكز الأولى، وسنعمل لحفاظ على لقبنا الموسم المقبل”.