عرامة: “نشكر الناس لي وفقو معانا في قضيتنا..والحمد الله حقوقنا رجعولنا”

شكر المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة، جميع من وقف مع فريق السي أس سي من أجل إسترجاع حقوقه ورفع العقوبة المسلطة عليه من طرف الكاف.

ونشط عرامة ندوة صحفية مساء أمس الأربعاء تحدث من خلالها عن رفع عقوبة الويكلو عن أنصار السنافر خلال مباراة الدور ربع النهائي أمام الترجي التونسي قائلا:

“هناك بعض الأشخاص الذين تضامنو معنا في هذه القضية، ولست هنا لأذكر الأسماء، ونشكر جميع من ساعدنا في هذه القضية”

وأضاف: ” كاين رجال وقفو معانا، وحتى الإتحاد الجزائري وقف معنا، وسلم ملف الطعن في وقته المحدد..اليوم نستطيع أن نقول أننا كسبنا قضيتنا مع الكاف”

“لا يخفا علينا أن الترجي التونسي بطل النسخة الأخيرة من البطولة الإفريقية، ونحن بدورنا نحترمه، لكن سيكون لنا كلام آخر فوق أريضية الميدان”.