عرض اليوم.. عاصمية أصيلة تعدك بحياة رائعة وأوقات ممتعة

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عاصمية أصيلة تعدك بحياة رائعة وأوقات ممتعة

قد يتأخر عن الفتاة قطار الزواج، لكن تجدها راضية مقتنعة بأن الأقسام بيد الواحد الأحد، إلا أن نظرات المجتمع القاسية تشعرها أنا مكسورة الجناح، أو أن شيئا ينقصها، أجل وأنا واحدة من اللواتي تعرضن لهذه النظرات، لكن الحمد لله، أنها لم تنقص من يقيني بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ولا من عزيمتي وثقتي بنفسي، فنحن لا نملك أن نختار أقدارنا وليس بوسعنا أن نسعى إليها ونعمل بالأسباب لنيل الغايات في إطار ما يرضى الله والعباد.

أنا امرأة من العاصمة، أنعم الله عليّ بالعديد من خيراته التي لا أملك أمامها إلا أن أقول اللهم لك الحمد، تعبت في الحياة وكوّنت نفسي، أحظى بحبّ واحترام كل من يعرفني، أبلغ من العمر 46 سنة، موظفة مستقرة في منصب محترم، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، لم يسبق لي الزواج، أرغب في أن أعثر على ابن الحلال الذي يقتحم حياتي ويكون قلبي وروحي

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