عرض فيلم “أسوار القلعة السبعة” للمخرج أحمد راشدي

عرض امام الصحافة امس بالجزائر فيلم الخيال المطول “أسوار القلعة السبعة” للمخرج الجزائري أحمد راشدي.

ويحكي قصة نزاع بين عائلة جزائرية جردت من اراضيها ومعمر دموي، الفيلم الذي يدوم 180 دقيقة والمقتبس عن رواية لمحمد معارفية بذات الاسم.

انتاج مشترك بين الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والمركز الجزائري لتطوير السينما.

ويتناول فيلم “أسوار القلعة السبعة” الذي تم عرضه بأوبيرا الجزائر بوعلام بسايح نظرتين حول التشبث بالأرض.

ويبرز الفيلم فظاعة العمليات العسكرية التي جرت بالجبال والقرى والارياف التي يسكنها الجزائريون.

وكذلك سياسة الغاية تبرر الوسيلة التي ينتهجها المعمرون الذين يقومون بكل شيء من اجل الحفاظ على الامر الواقع وعلى مصالحهم.

اما من الناحية التقنية فان العمل تشوبه بعض النقائص من حيث المؤثرات الخاصة.

و في رده على سؤال حول مدة الفيلم التي تفوق بكثير المعايير السينمائية الدولية.

اوضح المخرج ان هناك صيغة قصيرة يمكن ان تبلغ 120 دقيقة توجد في طور الاعداد.

اما فيما يتعلق بممثلي الفيلم فان المخرج قد حافظ على نفس الطاقم تقريبا الذي استعان به في اعماله السابقة.

الفيلم تم انتاجه في اطار الذكرى ال50 للاستقلال بميزانية قدرت ب320 مليون دينار خصصتها وزارة سيعرض في القاعات السينمائية قريبا.