كاش للتأمينات تُطلق عرض “الفضيل”.. تخفيضات إستثنائية تصل إلى 50 بالمائة

أطلقت شركة كاش للتأمينات، عرض “الفضيل”، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وتقدم الشركة من خلال هذا العرض، تخفيضات استثنائية تصل إلى 50 بالمائة.

وتم إطلاق عرض “الفضيل”، خلال الفترة الممتدة من 11 أفريل إلى 13 ماي 2021.

ويتميز العرض بتقديم تغطيات على المقاس، مع تخفيضات استثنائية تصل إلى 50 بالمائة على التأمين على السيارات والتأمين على المخاطر المتعددة الخاصة بالمساكن والتي يتم ابرامها أو تجديدها خلال هذه الفترة.

وتريد كاش للتأمينات، أن يستفيد زبائنها، من خبرتها كشركة رائدة في الجزائر في تغطية المخاطر الكبرى والمعقدة.

وأكدت الشركة، إنها ستسعد باستقبال الزبائن وتوجيههم، عبر شبكتها الواسعة من الوكالات المنتشرة في أنحاء التراب الوطني، لتقدم لهم أفضل الخدمات.

هذا وتتميز “كاش للتأمينات”، بالعمل دائمًا وفق الأخلاقيات المتمثلة في احترام التزاماتها وتحسين جودة خدماتها.

وتسعى الشركة، لتلبي باستمرار تطلعات زبائنها، لتكون دائما في مستوى الثقة التي وضعها فيها آلالف المؤمنين لديها.

وتُعد “كاش”، الشركة الجزائرية الرائدة في تغطية المخاطر التي تتطلب درجة عالية من التقنية، وثاني أكبر شركة جزائرية في تغطية مخاطر المؤسسات الاقتصادية والمخاطر المتعلقة بالنقل.

وبفضل الخبرة المكتسبة من قبل فرقها، والتي تعد من بين الأفضل تكويناً في القطاع، فإن كاش للتأمينات قادرة على تقديم جميع التغطيات على المخاطر التي قد تتعرض لها ممتلكات وأنشطة زبائنها.