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عرض مسرحية “الواد الغربي” بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي

فن وثقافة
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عرض مسرحية “الواد الغربي” بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي
بقلم ليليا بن فرحات

تم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عرض مسرحية “الواد الغربي” بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي،في إطار الأيام الثامنة لمسرح الجنوب.

المسرحية هي عبارة عن كوميديا تهكمية حول صراع الأجيال و التأثير الثقافي الغربي على الشباب.
وتعد هذه المسرحية التي تدوم 60 دقيقة من إنتاج جمعية “ألوان” من ولاية النعامة بالتعاون مع المسرح الجهوي لسعيدة
ومن تأليف أنيس حور”معاينة لنظام إجتماعي يرفضه جيل الشباب الذي يتمسك بفكرة قلب هذا النظام والإنفتاح على ثقافات أخرى متقدمة”.
وتتواصل الأيام الثامنة لمسرح الجنوب إلى غاية الخميس في برنامج يتضمن 6 مسرحيات تعرضها فرق وتعاونيات من بسكرة،أدرار،تمنراست،النعامة،الجلفة،الأغواط و تندوف.


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