عرعار: الاعتداء الجنسي على الأطفال لم يتوقف خلال كورونا وتسجيل أكثر من 9 ألاف اعتداء سنويا

كشف عبد الرحمن عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عن تعرض أكثر من 9000 اعتداء جنسي على الأطفال سنويا.

وقال عرعار، أن الظاهرة لم تتوقف خلال جائحة كورونا، حيث تلقت الشبكة مئات النداءات لطلب المساعدة في هذه الخصوص.

وأضاف عبد الرحمن عرعار، هذا الأربعاء، في تصريح للاذاعة ” انه لا توجد الى غاية اليوم آلية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية بالإضافة الى الوقت الطويل الذي تستغرقه الإجراءات القضائية،”كما لدينا عدة مشاكل في منظومة حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، حيث لا توجد اية آلية توضع الطفل خارج دائرة الخطر.

وبخصوص وضعية الأطفال خلال جائحة كورونا قال عرعار :”أن هذه الفئة تحتاج للتكفل بها وتحضيرها للدخول المدرسي خاصة من الجانبين النفسي والاجتماعي”.

وذكر ان هذه الشريحة لم تسلم من الاعتداءات لاسيما الجنسية منها خلال الجائحة اذ تلقينا مئات النداءات لطلب المساعدة.

وندد المتحدث، بالاستغلال الاقتصادي الذي يتعرض له الأطفال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العديد من العائلات مما تدفع بالأطفال إلى ولوج عالم الشغل واستغلالهم في السوق الموازية بطرق غير قانونية.

وأحصت شبكة ندى بجسب عرعار 5 مليون طفل اقل من 5 سنوات و13 مليون طفل اقل من 18 سنة معتبرا هذا رصيدا هاما جدا يجب أخذه بعين الاعتبار داعيا الى التعامل مع هذه الفئة كمواطنين مكتملي الحقوق والوجبات.