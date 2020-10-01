عرعار.. تسجيل 13 حالة اختطاف الأطفال خلال 2020

قال رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعار، إن اختطاف الأطفال بلغت 13 حالة خلال العام الجاري.

وأشار عبد الرحمان عرعار، في تصريح للاذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أن حالات اختطاف الأطفال لم تسجل أية ضحية.

وأوضح عرعار، إلى أن المقاربة الأمنية بمعالجة الظاهرة، نجحت إلى أبعد الحدود بظل تراجع عدد الحالات مقارنة مع السنوات الماضية.

وذكر المتحدث، أن بـ2014، تم تسجيل 220 محاولة اختطاف نجحت الجهود الأمنية، في استرجاع أزيد من 52 ضحية وسلمت لذويهم.

ولفت المتحدث إلى أن عدة أسباب تقف وراء ظاهرة الاختطاف التي استفحلت خلال السنوات الماضية سيما في سنتي 2011 و 2012.

مشيرا إلى أن النزاعات العائلية والرغبة في الانتقام والحصول على الفدية تأتي في الصدارة.

وفي السياق ذاته نوه رئيس شبكة “ندى”، توجه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، بخصوص هذه الظاهرة.