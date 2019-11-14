عرقاب: القانون العضوي للمالية سيشجع الإستثمار ويزيد من مداخيل الدولة

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أن التصديق على القانون العضوي للمالية 2020، من طرف البرلمان، يشجعنا على تجسيده على أرض الواقع.

وأضاف الوزير، بأن مشروع القانون، يشجع الإستثمار الداخلي والخارجي، ويزيد من مداخيل الدوله، ويخلق مناصب الشغل.

وتابع عرقاب:”علينا العمل على زيادة الإنتاج، لضمان الأمن الطاقوي والموارد المالية للبلاد، وفق شراكات رابح رابح”.

كما أن هذا القانون، سيسمح بتكثيف الإستكشاف ودعم التنميه، يضيف الوزير.

وتم اليوم الخميس، المصادقة بالأغلبية، على القانون العضوي للمالية 2020، من طرف نواب البرلمان، في جلسة علنية.