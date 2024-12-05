عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك

يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس. في أعمال الإجتماع السابع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “JMMC”.

وخلال هذا الاجتماع، الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، سيبحث الوزراء المسؤولون عن النفط في الدول التسع الأعضاء في اللجنة “الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، روسيا، وفنزويلا”. مدى التزام الدول بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لشهري سبتمبر وأكتوبر 2024. وذلك تطبيقا للقرارات التي اتخذتها دول “أوبك+” ضمن جهودها المشتركة لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

كما سيشارك وزير الدولة، في نفس اليوم وعن بعد، في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك. الذي سيجمع وزراء النفط لـ22 دولة موقعة على إعلان التعاون.

وستركز المناقشات خلال هذا الاجتماع على التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

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