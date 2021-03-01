عروض زواج..نساء ورجال يبحثن عن أبناء وبنات في الحلال

رجل من العاصمة، 48 سنة، مطلق ولي ابن في رعاية والدته، لدي مسكن مستقل وأنا موظف مستقر في مؤسسة عمومية.

أبتغي امرأة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 45 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134207

رجل من الشرق، 40 سنة، مطلق وليس لي أولاد، موظف ولدي مسكن، باتت جدرانه باردة من فرط الوحدة.

أناشد امرأة، لا تتجاوز 35 سنة، لا أمانع إن كانت مطلقة أو أرملة دون أولاد، جميلة بعض الشيء، موظفة أو ماكثة في البيت.

134208

عبد القادر من عين الدفلى، 42 سنة، متدين، أبتغي تحصيل الحلال مع زوجة متقية مثلي، من الغرب أو الوسط.

لا تتجاوز 40 عاما، ترتدي الحجاب الشرعي، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

134209

شابة من بومرداس، 34 سنة، عزباء، لم يسبق لي الزواج، مقبولة الشكل، طيبة القلب، حنونة ومسؤولة.

أريد رجل من الوسط، أو الشرق أو الغرب، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

134210

شابة، 40 سنة، من ڤالمة، أشتغل في سلك القضاء، عازبة، لم يسبق لي الزواج، رزقني الله الأخلاق وزادني جمال الشكل.

أود رجل من الشرق، أقبله مطلقا أو بطفل أو طفلين، عاملا مستقرا وسنه لا يتعدى 48 عاما.

134211

رجل من وهران، 62 سنة، مطلق من دون أولاد، متقاعد ولي منحة تكفل لي العيش الكريم، ولي أيضا مسكن مريح.

أريد زوجة بين 48 و55 سنة، لا يهمنّي إن كانت مطلقة أو أرملة، عاملة أو ماكثة في البيت.

134213