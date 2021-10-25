عشايبو للنهار أونلاين: سنستورد أول سيارة بعد90 يوما من الحصول على الاعتمادات

كشف رجل الأعمال، عبد الرحمن عشايبو، صاحب علامة “كيا”، في تصريح خص به النهار أونلاين. أنه من الممكن استيراد أول سيارة خلال 90 يوم.

وقال عبد الرحمان عشايبو “قدمنا طلبا للحكومة للسماح باستيراد 50 ألف سيارة نفعية، حيث سيمكننا من خلق 250 ألف منصب شغل”.

ودعا رجل الأعمال عشايبو إلى تخفيف دفتر الشروط لتمكين الوكلاء من مباشرة عملية الاستيراد. مؤكدا مراسلة الوزير الأول ووزير الصناعة للتخفيف من الأعباء في الدفتر.