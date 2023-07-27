عشريني يحاول قتل رعية إفريقي حاول سرقة ممتلكاته في العاصمة

تعرض رعية افريقي مقيم بالجزائر، إلى السرقة متبوعة بمحاولة قتل على يد شاب ذي 19 سنة، المتهم الموقوف المدعو “ب.ه”. الذي وجه لضحيته 5 طعنات متفرقة بواسطة سكين، بغرض سلبه هاتفه النقال وأمواله الخاصة التي كانت بحوزته.

وكشفت مجريات محاكمة المتهم ” ب.ه” الذي مثل أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن الوقائع. تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية رعية افريقي المدعو ” كايتا مونايكا”، أمام مصالح الأمن الحضري بباب الزوار. للتبليغ عن اعتداء خطير تعرض له على يد المتهم الحالي، وهذا خلال تواجده بحي عدل. على متن سيارة ينتظر قدوم صديقه الذي كان بصدد اقتناء بعض الأغراض من محل غير قريب.

وفي تلك الاثناء يقول الضحية تقدم إليه المتهم وطلب منه سيجارة فسلمه واحدة، ثم عرض عليه أقراص ذات اللونين الاحمر والأبيض لأجل الشراء، فأجابه بالرفض.

وعلى حين غرة أشهر في وجهه سكينا مهدداوأمسكه بالقوة من قميصه عندما حاول الدفاع على نفسه. وهو يطلب منه تسليمه هاتفه النقال تحت طائلة التهديد.

ولما حاول الفرار يواصل الضحية في شكواه، قام المتهم بتوجيه طعنة قوية على مستوى كفه الأيسر. ثم واصل الركض وراءه ليوجه له 4 طعنات اخرى عنيفة. 3 منها استقرت في ظهره، وطعنة واحدة خلف فخذه الأيمن. كما تمكن من سلبه مبلغ مالي بقيمة 4000دج. المتهم ” ب.ه”.

ولدى مواجهته بالوقائع المنسوبة اليها، أنكرها جملة وتفصيلا خاصة واقعة الاعتداء بسكين عى ضحيته، متزعما بأنه كان في حالة دفاع على النفس بعدما رفض شراء مخدر” كوكايين” من ضحيته الذب بعدها اعتدى عليه بواسطة حجارة، فرد عليه بواسطة قضيب حديدي للافلات منه.

وعلى ضوء ما ورد ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم عن تهمة السرقة بالعنف.