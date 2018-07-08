عصابة ترويج “الاكستازي” ببلعباس في قبضة الأمن

أوقفت مصالح الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات بسيدي بلعباس عصابة ترويج المخدرات تضم ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر.

كما مكنت العملية من حجز كميّة من المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها، تقدر 98 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وحسب مصادر “النهار أونلاين “، فإن حيثيات القضيّة تعود إلى معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية بحي سيدي الجيلالي.

لتباشر ذات المصالح بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة لتحرّكات المشتبه فيهم تم توقيفهم.

ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزتهم 98 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي”.

كانت موجّهة للترويج بحي سيدي الجيلالي.