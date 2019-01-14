عصابة سرقة مركبات”الديافام” تصنع الرعب في الأوساط الشعبية بالوادي

أخبار الجزائر
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عصابة سرقة مركبات”الديافام” تصنع الرعب في الأوساط الشعبية بالوادي
بقلم  عبد العالي رحومة

تشهد الجهة الشرقية من ولاية الوادي انتشار رهيب لسرقة المركبات”الديافام” الخاصة في نقل البضائع.

أين تّم سرقة شاحنة”ديافام” محملة بشحنة كبيرة من البصل كانت موجه نحو السوق،

وذلك من المركز الريفي بالغربية ببلدية حساني عبد الكريم.

كما تعرضت ثلاث مركبات للسرقة أين قاموا بتكسير أبوابها ومحاولة تشغيلها وجرها بعيدا عن مسكن الضحايا.

وتستغل العصابة ظرف الليل للقيام بالسرقة  مثل هذا النوع من المركبات وهو ما شكل رعب حقيقي لدى الفلاحين بالمنطقة.

مطالبين بضرورة حماية ممتلكاتهم وتوقيف هذه العصابة،

ومن جهتها عناصر الدرك الوطني باشرت تحقيقاتها لقبض العصابة وكشف ملابسات هذه الجرائم.


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