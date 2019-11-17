عصابة مكونة من 14 متهم من بينهم شرطي حولوا قسمة”الأفلان”ببلوزداد إلى وكر للمتاجرة بالمهلوسات

عالجت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم ملف قضية عصابة مكونة من 14 متهما من بينهم شرطي على خلفية متابعتهم بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

وحسب معطيات القضية فإن المتهمين قاموا بتحويل قسمة حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” بلوزداد إلى وكر للمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

تفاصيل القضية تعود بعد عملية تحري وبحث من قبل مصالح الامن التي داهمت قسمة حزب الأفلان حيث ألقت القبض على 14 متهما من بينهم شرطي قاموا بتحويل قسمة جزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان” ببلوزداد إلى وكر للمتاجرة بالمهلوسات وترويج الكيف والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها.

وتم على إثر المداهمة حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت كميتها ب 245 قرص مهلوس إلى جانب مجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس.

المتهمون و خلال جلسة المحاكمة اليوم أنكروا التهم المنسوبة إليهم كما صرحوا أنهم إتخذوا من قسمة حزب “الأفلان” مكان لممارسة لعبة “الدومينو”.

وخلال جلسة المحاكمة أوضح أحد المتهمين في القضية أن مفتاح القسمة تحصل عليه من رئيس بلدية بلوزداد و الذي لم يتم إستدعائه. من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار دج على المتهمين

و تم تأجيل النطق بالحكم في القضة إلى غاية الأسبوع المقبل.