عصاد: المحافظة ملتزمة بتنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة لترقية اللغة الأمازيغية

أكّد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية اليوم السبت بورقلة، أنّ المحافظة تلتزم بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

المتضمّنة تفعيل الآليات الكفيلة بترقية اللّغة الأمازيغية.

على مستوى المنظومة الوطنية للتعليم وتحضير القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية “.

وأكد عصاد مجددا، أن “دسترة اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية يأتي ليعزز دعائم الوحدة الوطنية.

والشعور بالإنتماء إلى هذا الوطن، مع جعل الأمازيغية رصيدا مشتركا يتحمّل كلّ الجزائريون مسؤولية الحفاظ و الدفاع عليه.

باعتباره واحدا من مقومات الهوية الوطنية”.