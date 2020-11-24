عطار يدين الهجوم الذي إستهدف منشآت بترولية في جدة بالسعودية

أدان وزير الطاقة عبد المجيد عطار الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة في السعودية.

وصرح وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة”أوبيب”، عبد المجيد عطار”أدين أي هجوم على المنشآت البترولية في أي بلد عضو في المنظمة”.

كما إعتبر وزير الطاقة أن “هذا النوع من العدوان يمكن أن يكون له عواقب في تذبذب التموين العالمي بالبترول”.

وجاء بيان الوزارة كمايلي:

“إثر الهجوم على منشآت بترولية بالقرب من جدة بالعربية السعودية، جدد وزير الطاقة ورئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبيب”، عبد المجيد عطار التأكيد على أهمية أمن التموين والطلب وتدفق الطاقة نحو الأسواق العالمية التي يجب أن تظل حرة ولا يجب أن تكون مقيدة بأية وسيلة كانت”.

وأضاف البيان أنه بإعتبار أن الطاقة أساسية للاقتصاد العالمي في مجمله وأن هذا النوع من العدوان يمكن أن يكون له عواقب في تذبذب التموين العالمي بالبترول، “أدين أي هجوم على المنشآت البترولية في أي بلد عضو في الأوبيب”.