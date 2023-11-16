عطاف يبحث مع وزير النقل البريطاني تطوير وتعزيز النقل البحري والجوي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع وزير النقل البريطاني, مارك هاربر.

و ذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة, حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.

واوضح المصدر نفسه، ان هذه المحادثات انصبت حول سبل وآفاق تطوير وتعزيز النقل البحري والجوي بين البلدين, إلى جانب التعاون الثنائي في مجالات أخرى كالذكاء الاصطناعي وإنشاء خطوط السكك الحديدية.