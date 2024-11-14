عطاف يتسلم نسخا من أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر

تسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، نسخا من أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن الأمر يتعلق بـ “ايمانويل غوت” الذي سلّم الوزير نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية سان مارينو لدى الجزائر.

بالإضافة إلى إيجينيو ريفينكو الذي سلّمه هو الآخر نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية مولدوفا لدى الجزائر.

كما تسلم وزير الشؤون الخارجية أيضاً، نسخا من أوراق اعتماد أويفي ماكغاري، بصفتها السفيرة الجديدة لإيرلندا لدى الجزائر.