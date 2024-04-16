عطاف يجري محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، محادثات ثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تمحورت هذه المحادثات حول الجهود والمساعي الأممية الرامية لإعادة بعث المسار السياسي بمشاركة طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بغية الوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي هذا الإطار، يُنتظر أن يُقدم المبعوث الشخصي تقريراً لمجلس الأمن حول التطورات المتعلقة بهذا الملف، وذلك في إطار الجلسة التي يعقدها المجلس عشية اليوم حول قضية الصحراء الغربية.

وفي ذات السياق، استقبل الوزير أحمد عطاف كذلك بمقر البعثة الجزائرية، مساعد كاتب الدولة الأمريكي لشمال افريقيا وشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس، الذي يعتبر المسؤول الأمريكي عن متابعة قضية الصحراء الغربية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، وكذا النتائج المنتظرة من جلسة مجلس الأمن.