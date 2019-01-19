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“عطال” يُزاحم “رونالدو” ويتفوق على بن عرفة والخزري !!

الرياضة
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“عطال” يُزاحم “رونالدو” ويتفوق على بن عرفة والخزري !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يواصل النجم الدولي الجزائري لفريق نيس الفرنسي “يوسف عطال” صناعة الحدث داخل المستطيل الأخضر أو في المواقع الرياضية العالمية.

حيث وضع موقع “هوسكورد” الظهير الجزائري في المركز الثاني في ترتيب أفضل لاعب مُستقدم خلال الميركاتو الصيفي الخاص بموسم 2018-2019.

وتفوق عطال على بن عرفة الذي إنضم إلى رين وكانسيلو الذي إلتحق باليوفي وكذا الخزري الذي أمضى في “سانت إيتيان”.

وتفوق فقط النجم البرتغالي لليوفي “كريستيانو رونالدو” على خريج مدرسة بارادو وجاء في المركز الأول كأفضل مستقدم في الميركاتو الصيفي.


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