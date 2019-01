“عطال” يُزاحم “رونالدو” ويتفوق على بن عرفة والخزري !!

حيث وضع موقع “هوسكورد” الظهير الجزائري في المركز الثاني في ترتيب أفضل لاعب مُستقدم خلال الميركاتو الصيفي الخاص بموسم 2018-2019.

وتفوق عطال على بن عرفة الذي إنضم إلى رين وكانسيلو الذي إلتحق باليوفي وكذا الخزري الذي أمضى في “سانت إيتيان”.

وتفوق فقط النجم البرتغالي لليوفي “كريستيانو رونالدو” على خريج مدرسة بارادو وجاء في المركز الأول كأفضل مستقدم في الميركاتو الصيفي.

Cristiano Ronaldo

Juventus

WhoScored rating: 7.73

Ronaldo is the top goalscorer in Serie A (14) and favourite to win the Capocannoniere in his first season at Juventus

