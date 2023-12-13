عطال على موعد التنقل إلى البطولة التركية

كشف الإعلام التركي، اليوم الأربعاء، عن اهتمام إحدى الأندية التركية بخدمات الدولي الجزائري يوسف عطال الذي يتواجد في مرحلة حرجة في مشواره الكروي.

وقال موقع “فوتوماك” التركي أن نادي بيشكاتس يسعى للتعاقد مع يوسف عطال المعاقب مع ناديه الفرنسي نيس. بسبب قضيته الشهيرة وهي التضامن مع الفلسطينيين.

كما قال أن نادي بيشكتاس يسعى لتعويض فالنتين روزير الذي سرح من قبل إدارة فريقه بسبب مشاكل شخصية.

ويريد النادي التركي العريق الظفر بخدمات خريج أكاديمة نادي بارادو و استغلال وضعيته الحرجة في الدوري الفرنسي.

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