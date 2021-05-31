عطال: “ليس من السهل الإبتعاد عن المنتخب الوطني لمدة سنتين”

أكد المدافع الأيمن للمنتخب الوطني يوسف عطال أنه إشتاق كثيرا لأجواء المنتخب الوطني بعد قرابة سنتين من الغياب بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي فاز بها رفقة المنتخب الوطني بمصر.

وتحدث المدافع الأيمن لنادي نيس الفرنسي في تصريح للتلفزيون الجزائري على هامش تواجده في تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى الذي إنطلق اليوم تحسبا للمواجهات الودية الثلاثة التي سيلعبها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أمام كل من موريتانيا، تونس ومالي قائلا:

“من الصعب أن تشاهد تربصات المنتخب الوطني وأنت بعيد عنها، لأنك ترغب في التواجد مع زملائك في المنتخب ، بالنسبة لي إبتعدت عن المنتخب لمدة عام ونصف أين قضيت فترات صعبة، وكانت لدي بعض العقبات للتواجد هنا، لكن الحمد لله كل شيء أصبح من الماضي، وإلتقينا مجددا هنا في المنتخب، من أجل العمل على الأهداف الجديدة “.