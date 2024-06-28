عطال مطلب نجم أتليتيكو مدريد سابقا في فريقه

كشف الإعلام التركي عن سعي إدارة نادي ايوبسبور للتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أن نجم أتليتيكو مدريد أردا توران والمدير الفني لفريق ايوبسبور حاليا. يسعى للظفر بخدمات يوسف عطال بعد تألقه الملفت للإنتباه الموسم الحالي.

ويسعى أردا توران بناء تشكيلة قوية و متكاملة من خيرة اللاعبين في الدوري التركي. للتألق في القسم الأول التركي الذي صعد له الموسم الحالي.

وكان الإعلام التركي قد تحدث سابقا، عن إمكانية التحاق عطال بإحدى العريقين في الدوري التركي غلطة سراي و بيشيكتاش. الذي سبقا لهما أن استفسرا عن وضعية مدافع الخضر.

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