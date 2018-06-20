«عقدي لا يتضمّن أهدافا واتحاد العاصمة يضم مرافق لم أجدها في فرنسا»!

إدارة سوسطارة تقرر فسخ عقد ريان حايس وتعيد حمرة.. تيري فروجي:

كشف المدرب الجديد لاتحاد العاصمة، تيري فروجي، أن العقد الذي وقعه مع النادي لا يتضمن أهدافا محددة، وإنما هو عقد نموذجي، فيما ستتحدد الأهداف مع مرور الوقت.

وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس: «وقّعت على عقد نموذجي والأهداف لم تسطّر بعد، لكن هل يمكن أن نأتي إلى فريق مثل اتحاد العاصمة من أجل لعب المركز السادس أو السابع؟، هل من يشرف على هذا الفريق لا يريد التتويج بالبطولة والكأس؟ أعرف أن الأهداف التي سيتم تسطيرها مهمة كثيرا وتتوافق والواقع، بداية من كأس الكاف التي تهمني كثيرا».

وعن معرفته بالبطولة الجزائرية ولاعبيها، فضلا عن انطباعه الأول حول اتحاد العاصمة، قال: «الجزائر جزء من فرنسا وكرة القدم الجزائرية جزء من كرة القدم الفرنسية، دربت الكثير من اللاعبين الجزائريين، وهناك صلة كبيرة من حيث التقنيات وفلسفة اللعب، فكلانا يحب تطبيق كرة قدم جميلة، لكن تبقى حتمية النتائج، ففي بعض الأحيان تكون المباريات مغلقة ويصعب تطبيق كرة جميلة، كرة القدم الجزائرية تسير نحو التطور واتحاد العاصمة يملك مرافق لم أجدها لدى بعض الأندية التي دربتها في فرنسا في القسم الثاني».

«أول ما لاحظته في لاعبي الاتحاد أنهم يركضون كثيرا خلف الكرة»

وعن ملاحظته الأولى لمستوى لاعبي الاتحاد، وهو الذي أشرف على حصتين تدريبيتين مع الفريق، قال: «الملاحظة الأولى التي استخلصتها هي أن اللاعبين يركضون كثيرا خلف الكرة، بينما يجب القيام بالعكس، مازال أمامنا الكثير للقيام به لأننا في البداية وسنركز على العمل الجماعي، لأن ذلك سيسمح للفرديات بالبروز، عملي يقتضي تشكيل فريق متناسق، حتى وإن كانت فترة شهر واحد غير كافية، لابد من العمل لنكون قريبين مما أريده يوم 18 جويلية، موعد أول مباراة». وعن فلسفته في اللعب قال: «أحب اللعب الهجومي والاستحواذ على الكرة، كما أن بناء اللعب مهم هو الآخر، دفاعيا أريد لاعبين أذكياء ونتائج العمل ستأتي مع الوقت، والمهم التركيز على العمل الجاد والتحلي بالانضباط».

«هكذا صادفت مجيد بوڤرة في بداية مشواره وفخور لأنني درّبت لاعبا مثله»

ما لا يعرفه الكثير هو أن مدرب اتحاد العاصمة تيري فروجي، سبق له وأن أشرف على المدافع الدولي السابق مجيد بوڤرة، والأكثر من ذلك أن فروجي هو من منحه فرصة البروز، وكان ذلك مع نادي «غينيون»، وقال فروجي في هذا الصدد: «أتذكر عندما كنت مدربا لنادي غينيون لم نقم بانتدابات، وكنا في حاجة إلى مدافع، التقيت بوڤرة صدفة وأعجبتني بعض ميزاته، بعد أن منحته الفرصة أظهر فلسفة اللاعب الذي يريد التطور في كل مباراة وخدمة فريقه قدر المستطاع، لقد قدم مشوارا استثنائيا ودائما ما كان لاعبا مثاليا، على الجزائريين أن يكونوا فخورين بلاعب مثله، لأنه مثّل الجزائر أحسن تمثيل، وأنا فخور لأنني التقيت به في مشواري». على صعيد آخر، قررت إدارة الاتحاد الاستغناء عن خدمات المستقدم الجديد ريان حايس، حيث قامت بفسخ عقده وقامت باستعادة اللاعب الشاب عبد الرحيم حمرة، كما قررت الاحتفاظ بمحمد بن تيبة رغم أنها كانت تفكّر في فسخ عقده هو الآخر.