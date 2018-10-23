عقد شراكة بين مجمع “ڨلوبال ڨروب” مع مجموعة “بوشرايا” الموريتاني 

وقع مجمع “قلوبال قروب” عقد شراكة مع مجموعة بوشرايا الموريتاني، من أجل توزيع كل طرازات السيارات “كيا الجزائر” لهذا العام في موريتانيا وبلدان غرب إفريقيا.

ويسعى مجمع “قلوبال” لتوسيع آفاقه وذلك عن طريق فرعيه “diaz export وdiaz invest” مع مجمع بوشرايا الموريتاني المخصص في صناعة عتاد السيارات الصناعية.

فرع “diaz invest” سيرافق هذا الإستثمار لمجمع “قلوبال” عن طريق نقل الخبرة والتكوين وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني.

أما فرع “diaz export” وهي شركة تابعة لمجموعة قلوبال قروب مخصصة لتصدير المنتجات الجزائرية وخاصة سيارات كيا، تشارك لأول مرة في الدورة الرابعة لمعرض الإنتاج الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

هذه الشراكة من شأنها أن تسمح بتدريب وتكوين الفريق المعتمد من قبل مجمع “حمادي بوشرايا” كما يتعهد مجمع “قلوبال قروب” بتكوين وتأطير فريق الشريك الموريتاني.

وذلك بالتركيز على التدريب الفني والتجاري وكذا فريق ما بعد البيع، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة للمهارات وتقييمها خلال زياراتهم المنتظمة إلى المصانع والشركات التابعة لمجمع قلوبال قروب في الجزائر.

مجمع “قلوبال قروب” الجزائر وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أكد أنه يدعم بقوة جسور الأخوة لنقل المنتوج الجزائري من مصانعه بباتنة الى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ليعزز بذلك مكانته وجودة منتوجاته مصانعه، من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات، وبناء تكامل اقتصادي مع دول الجوار رفقة أكثر من 170 مؤسسة جزائرية، تعرض مختلف منتجاتها بالمعرض..