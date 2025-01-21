عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا لعصابة زورت وصفات طبية لاقتناء ” الكاشيات”

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبات تراوحت بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا لعصابة متكونة من 3 أشخاص من بينهم إمرأة. و يتعلق الامر بكل من “ب.ي” “س.ع””م.” مع إصدار أمر بالقبض على أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار عن تهم الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع باستعمال شهادات طبية مزورة.

وفي تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة فإن وقائعها انطلقت عقب توقيف المتهمين في حالة تلبس بحوزتهما مؤثرات عقلية قصد ترويجها عن طريق شرائها بوصفات مزورة. وبعد تفتيش الهاتف النقال الخاص بصديقها تم العثور على صور لوصفات طبية مزورة لصالح المتهمة “ب.ي” ،قصد شراء المؤثرات العقلية من الصيدلية بالعاصمة .

وأثناء مواجهة المتهم “س.ع” بالوقائع المنسوبة اليه خلال جلسة المحاكمة، صرح انه كان في علاقة بالمتهمة “ب.ي” طلبت منه المساعدة في اقتناء الدواء لها كونها مريضة وهي من قامت بتصوير تلك الوصفات الطبية عبر هاتفه النقال قصد شراء الدواء لها ومساعدتها. في حين انكرت المتهمة “ب.ي” متاجرتها بالمؤثرات العقلية، ملتمسة العفو عنها ،في حين تغيب احد المتهمين المتواجد في حالة فرا.

و للتذكير وكيل الجمهورية سبق و التمس ضدهم تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا.