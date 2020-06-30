عقوبات ردعية للمخالفين لتدابير الوقاية من كورونا بوهران

خلص اجتماع خلية الأزمة المكلفة بمتابعة تطورات وضعية فيروس كورونا في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا الذي حضره رئيس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية محمد بلحوسين، والي وهران، المدراء التنفيذيين، الامن والنائب العام لدى مجلس قضاء وهران تنفيذا لتعليمات الوزارة الأولى بعد قرار تمديد الحجر الصحي إلى 13 جويلية إلى جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية والردعية.

تمثل أولها في تكثيف الخرجات التفتيشية للفرق الميدانية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية للوقوف على مدى مدى احترام التجار والناقلين للتعليمات الوقائية.

من بينها ارتداء الأقنعة واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي مع اتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين كالغلق والسحب الفوري للسجل التجاري اوبطاقة الحرفي اورخصة النقل، فيما تم الامر بغلق الاسواق الأسبوعية وكافة اسواق المواشي.

وتم أيضا خلال الاجتماع الحرص على ضرورة تكثيف حملات التوعية لفائدة المواطنين والتجار ومستعملي وسائل النقل بضرورة التقيد بشروط الوقاية من الفيروس.

إلى جانب مضاعفة الجهود مع توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتعقيم الأحياء ومختلف الفضاءات المستقبلة للمواطنين.